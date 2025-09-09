Трамп сожалеет, что Израиль нанес удары по ХАМАС именно в Катаре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает правильным израильский удар по руководству движения ХАМАС, но считает, что Израиль выбрал неудачное место для нанесения ударов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Удары по Катару (...) не способствуют продвижению интересов Израиля или США. Однако устранение ХАМАС (...) - это достойная цель. Президент считает Катар союзником и другом США и сожалеет о месте атаки", - сказала она на пресс-брифинге.

По поручению Трампа спецпосланник президента США Стив Уиткофф проинформировал Катар о надвигавшемся ударе, о котором стало известно американским военным.

По словам Левитт, после израильского удара Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который сказал, что стремится добиться мира на Ближнем Востоке. По мнению Трампа, этот инцидент может служить возможностью достичь мира, добавила Левитт.

Трамп также провел телефонный разговор с катарской стороной и заверил, что подобная атака на территории Катара не повторится.

В Израиле ранее заявили, что нанесли авиаудары по руководству ХАМАС. В Катаре заявили, что удары были нанесены по объекту в Дохе, и осудили действия Израиля. В ХАМАС заявили, что погибли шесть человек, но все лидеры группировки выжили.