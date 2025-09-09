Поиск

Власти Катара отрицают, что их предупреждали об ударе Израиля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Катара отвергли заявления США о том, что Вашингтон предупредил Доху о намерении Израиля нанести удары по руководству ХАМАС, находящемуся в катарской столице, сообщает "Аль-Джазира".

"Распространяемые сообщения о том, что Катар информировали об атаке заранее, являются абсолютно ложными", - сказал пресс-секретарь катарскогО МИД Маджид аль-Ансари.

Он подчеркнул, что звонок американской стороны произошел одновременно со взрывами, ставшими результатом израильских ударов.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, как только президент США Дональд Трамп узнал о намерениях Израиля атаковать руководство ХАМАС, он поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать об этом Катар. По словам Левитт, именно это Уиткофф и сделал.

Израильские военные 9 сентября заявили, что нанесли авиаудары по руководству ХАМАС в Дохе. В движении заявили, что все лидеры группировки выжили, хотя погибли шесть человек.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя базирующийся в столице Катара Халед Машаль.

