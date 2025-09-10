Поиск

Трамп поужинал в столичном ресторане в подтверждение того, что Вашингтон стал безопасным

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и шефом Пентагона Питом Хегсетом поужинал в городском ресторане Вашингтона, заявив, что это является повреждением безопасности в столице.

У входа в ресторан президент заявил журналистам, что Вашингтон "был один из самых небезопасных городов в стране, а сейчас здесь так же безопасно, как и во всей стране, поэтому мы здесь ужинаем с членами кабинета министров".

Он отметил, что этому способствовали меры по меры по борьбе с преступностью в столице.

Трамп также заявил, что, вероятно, в среду объявит "о другом городе, в котором будут приняты те же меры в ближайшее время".

По его словам, "губернатор определенного штата хотел бы, чтобы мы были там, и мэр определенного города в том же штате хотел бы, чтобы мы были там".

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Ранее он предлагал направить войска в города Чикаго, Балтимор и в штат Луизиана.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

