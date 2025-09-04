Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Белого дома нет планов о немедленном развертывании подразделений национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс).

"Ближайших планов нет, но президент сказал, что у него есть законные полномочия защищать американских граждан, будь то в Чикаго или Вашингтоне", - сказал Вэнс журналистам.

Накануне в ответ на вопрос одного из журналистов о том, принято ли решение об отправке Нацгвардии в Чикаго, президент США Дональд Трамп заявил: "Мы собираемся. Я не сказал, когда. Мы собираемся".

Ранее на это неделе Трамп заявил в соцсети Truth Social, что на данный момент Чикаго считается "худшим и самым опасным городом в мире", пообещав быстро решить проблему с преступностью.

Как заявила вице-губернатор Иллинойса и член Демократической партии Джулиана Стрэттон, руководство Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) связалось с полицией штата и сообщило о намерении начать операции по противодействию преступности позднее на этой неделе.

Мэр Чикаго демократ Брэндон Джонсон заявил: "Мы получили заслуживающие доверия сообщения о том, что у нас есть дни, а не недели, прежде чем в нашем городе начнется какая-либо милитаризированная деятельность федерального правительства".

Ранее Джонсон подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений Национальной гвардии.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что чиновники администрации США в течение нескольких недель работали над развертыванием федеральных войск в Чикаго и ждут от президента зеленого света.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.