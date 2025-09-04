Поиск

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Белого дома нет планов о немедленном развертывании подразделений национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс).

"Ближайших планов нет, но президент сказал, что у него есть законные полномочия защищать американских граждан, будь то в Чикаго или Вашингтоне", - сказал Вэнс журналистам.

Накануне в ответ на вопрос одного из журналистов о том, принято ли решение об отправке Нацгвардии в Чикаго, президент США Дональд Трамп заявил: "Мы собираемся. Я не сказал, когда. Мы собираемся".

Ранее на это неделе Трамп заявил в соцсети Truth Social, что на данный момент Чикаго считается "худшим и самым опасным городом в мире", пообещав быстро решить проблему с преступностью.

Как заявила вице-губернатор Иллинойса и член Демократической партии Джулиана Стрэттон, руководство Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) связалось с полицией штата и сообщило о намерении начать операции по противодействию преступности позднее на этой неделе.

Мэр Чикаго демократ Брэндон Джонсон заявил: "Мы получили заслуживающие доверия сообщения о том, что у нас есть дни, а не недели, прежде чем в нашем городе начнется какая-либо милитаризированная деятельность федерального правительства".

Ранее Джонсон подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений Национальной гвардии.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что чиновники администрации США в течение нескольких недель работали над развертыванием федеральных войск в Чикаго и ждут от президента зеленого света.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

Дональд Трамп США Нацгвардия Иллинойс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });