Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор округа Колумбия Брайан Швалб подал иск в окружной суд против развертывания Нацгвардии США в американской столице, которое он считает незаконным, сообщает в четверг Axios.

"Сегодня Вашингтон - завтра любой другой город. Мы подаем иск, чтобы положить конец незаконному вмешательству федеральных властей", - приводит портал выдержки из заявления Швалба.

По мнению прокурора, Нацгвардию не следует размещать без согласия местных властей, а федеральное правительство не может распоряжаться ее служащими, направленными в Вашингтон из других штатов.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.