Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минск обменялся с Варшавой информацией о нарушивших границу Польши беспилотниках, позволив польским Вооруженным силам отреагировать на нарушение воздушного пространства, заявил через пресс-службу Минобороны начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - сказал он.

По его словам, с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. "Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", - подчеркнул начальник Генштаба.

"Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", - добавил Муравейко.

"Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности. Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии", - резюмировал он.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Утром 10 сентября силы противовоздушной обороны, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

