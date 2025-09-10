Поиск

МИД Венгрии отметил значительный рост риска военной эскалации в Восточной Европе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Риск военной эскалации в восточноевропейском регионе значительно возрос, поэтому необходимо возвращаться в русло переговоров, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Как передает "БелТА", он сказал это в Минске на переговорах с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым

"Мы видим, что риск военной эскалации значительно увеличился в последнее время", - сказал Сийярто и подчеркнул, что поэтому необходимо возвращаться в русло переговоров и сотрудничества.

По мнению главы МИД, сейчас самое время вернуться к здравому и рациональному подходу в выстраивании двусторонних отношений.

"Мы, венгры, считаем, что очень важен здравый смысл, взаимное доверие, способность думать холодной головой. Когда такие молнии проходят над нашей головой, только диалог может быть надеждой. Надеюсь, Венгрия всегда будет придерживаться такой точки зрения, что диалог, открытые дипломатические каналы - это то, что поможет нам избежать более крупных бед", - сказал он.

Рыженков отметил, что Белоруссия и Венгрия имеют схожие взгляды на вопросы региональной повестки, безопасности, мирного урегулирования ситуации в Украине и другие.

Венгрия МИД Белоруссия Петер Сийярто Украина Максим Рыженков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши
Беспорядки в Непале

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Польский премьер заявил о применении оружия против объектов в воздушном пространстве Польши

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7130 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });