МИД Венгрии отметил значительный рост риска военной эскалации в Восточной Европе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Риск военной эскалации в восточноевропейском регионе значительно возрос, поэтому необходимо возвращаться в русло переговоров, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Как передает "БелТА", он сказал это в Минске на переговорах с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым

"Мы видим, что риск военной эскалации значительно увеличился в последнее время", - сказал Сийярто и подчеркнул, что поэтому необходимо возвращаться в русло переговоров и сотрудничества.

По мнению главы МИД, сейчас самое время вернуться к здравому и рациональному подходу в выстраивании двусторонних отношений.

"Мы, венгры, считаем, что очень важен здравый смысл, взаимное доверие, способность думать холодной головой. Когда такие молнии проходят над нашей головой, только диалог может быть надеждой. Надеюсь, Венгрия всегда будет придерживаться такой точки зрения, что диалог, открытые дипломатические каналы - это то, что поможет нам избежать более крупных бед", - сказал он.

Рыженков отметил, что Белоруссия и Венгрия имеют схожие взгляды на вопросы региональной повестки, безопасности, мирного урегулирования ситуации в Украине и другие.