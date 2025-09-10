Президент Польши ждет полной информации о вторжении БПЛА в течение 48 часов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Польская боевая авиация перешла на обычный режим службы после ночного проникновения БПЛА в воздушное пространство страны, воздушная операция завершилась, сказал президент Польши Кароль Навроцкий после заседания Бюро национальной безопасности. Он подчеркнул, что полная информация об этих инцидентах будет известна в течение 48 часов.

Президент узнал об инциденте около трех часов ночи (04:00 по Москве), и с тех пор находился в контакте с командованием и Министерством обороны. В оперативном штабе Навроцкий провел встречу с главой правительства Дональдом Туском, на ней было принято решение созвать заседание Бюро национальной безопасности.

"На встрече в Бюро национальной безопасности мы также обсудили возможность введения в действие Четвертой статьи Устава НАТО (подразумевающей проведение консультаций с союзниками в случае, если безопасность какой-либо из сторон договора окажется под угрозой)", - отметил Навроцкий.

Туск назвал крупной провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября.

"Проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией, - сказал он журналистам. - Никто не пострадал, ситуация находится под контролем, нет никакой необходимости вводить какие-либо ограничения для граждан".

В ночь на 10 сентября беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, все они были нейтрализованы.

Премьер-министр Польши сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны, а также проинформировал о ситуации генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Оперативное командование польских вооруженных сил назвало проникновение беспилотников в воздушное пространство страны "актом агрессии, который представлял реальную угрозу безопасности граждан".