В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: AP/TAСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" продолжаются в обычном режиме.

"Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию", - написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети.

Как сообщалось, в последнее время нефтепровод "Дружба" неоднократно подвергался атакам, что приводило к приостановке прокачки сырья в направлении Венгрии и Словакии.

После очередного подобного инцидента Сийярто сообщил, что он и глава МИД Словакии Юрай Бланар направили письмо в адрес Европейской комиссии с призывом гарантировать безопасность поставок. Он выразил надежду, что Еврокомиссия выполнит свое обещание и даст отпор попыткам Украины заблокировать поставки нефти в Венгрию. Еврокомиссия обещала своевременно ответить.

