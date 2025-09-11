Поиск

Непал постепенно восстанавливает порядок после массовых протестов

Международный аэропорт в Катманду возобновил работу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Катманду постепенно нормализуется после массовых беспорядков, местный аэропорт открылся и стал принимать регулярные рейсы, сообщает в среду непальский информационный портал Khabarhub.

"Непальская армия взяла на себя ведущую роль в обеспечении безопасности в координации с другими правоохранительными органами, благодаря чему стабильность начинает восстанавливаться в пострадавших районах", - пишет издание.

Сообщается также, что накануне вновь открылся международный аэропорт Трибхуван, который с четверга стал принимать и отправлять регулярные рейсы.

"Активисты поколения Z также принимают участие в кампаниях по уборке улиц, в то время как государственные служащие из учреждений, пострадавших в ходе недавних беспорядков, начали уборку, разбор документов и ремонт помещений для того, чтобы как можно скорее восстановить работу в обычном режиме", - сообщает издание.

Армия Непала, которая после массовых беспорядков взяла на себя обеспечение безопасности страны, начала постепенно снимать ограничения и ослаблять комендантский час.

При помощи армии проходят переговоры по кандидатуре нового премьер-министра страны. Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку во вторник под давлением протестующих.

Среди основных претендентов на пост премьера – бывшая глава Верховного суда Сушила Карки и политический активист Дурга Прасай, а также мэр Катманду Балендра Шах и бывший исполнительный директор Электроэнергетической компании Кулман Гхисинг.

Издание сообщает, что главных претендентов на пост премьер-министра – Сушилу Карки и Дургу Прасая – доставили в штаб-квартиру армии под охраной военных. Остальным представителям поколения Z, по данным источников в армии, вход в штаб-квартиру был запрещен.

После обсуждения встречи с начальником армии оба, как ожидается, встретятся с президентом Рам Чандрой Пауделом. Их доставят на вертолете в центральную часть страны, куда ранее во время беспорядков эвакуировали главу государства.

Протесты, начавшиеся в Непале ранее на этой неделе, связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами. Они активно выступили против запрета в стране ряда социальных сетей. Несмотря на то, что непальские власти сняли этот запрет, протесты приобрели политический характер.

Запрет некоторых социальных сетей, таких как X, YouTube и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. Это требование является частью более широкой политики властей регулировать соцсети; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Хроника 08 – 11 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
Непал Катманду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Польша ограничила воздушное движение вдоль границ с Белоруссией и Украиной

Катар осудил заявления Нетаньяху, сравнившего действия Израиля с реакцией США на теракты 11 сентября

Катар осудил заявления Нетаньяху, сравнившего действия Израиля с реакцией США на теракты 11 сентября

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 11 сентября

В Конгрессе США инициировали законопроект, прекращающий всю торговлю с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил разочарование ударами Израиля в Катаре

Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка после покушения

Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка после покушения

В США стреляли в правого активиста Чарли Кирка

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });