Непал постепенно восстанавливает порядок после массовых протестов

Международный аэропорт в Катманду возобновил работу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Катманду постепенно нормализуется после массовых беспорядков, местный аэропорт открылся и стал принимать регулярные рейсы, сообщает в среду непальский информационный портал Khabarhub.

"Непальская армия взяла на себя ведущую роль в обеспечении безопасности в координации с другими правоохранительными органами, благодаря чему стабильность начинает восстанавливаться в пострадавших районах", - пишет издание.

Сообщается также, что накануне вновь открылся международный аэропорт Трибхуван, который с четверга стал принимать и отправлять регулярные рейсы.

"Активисты поколения Z также принимают участие в кампаниях по уборке улиц, в то время как государственные служащие из учреждений, пострадавших в ходе недавних беспорядков, начали уборку, разбор документов и ремонт помещений для того, чтобы как можно скорее восстановить работу в обычном режиме", - сообщает издание.

Армия Непала, которая после массовых беспорядков взяла на себя обеспечение безопасности страны, начала постепенно снимать ограничения и ослаблять комендантский час.

При помощи армии проходят переговоры по кандидатуре нового премьер-министра страны. Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку во вторник под давлением протестующих.

Среди основных претендентов на пост премьера – бывшая глава Верховного суда Сушила Карки и политический активист Дурга Прасай, а также мэр Катманду Балендра Шах и бывший исполнительный директор Электроэнергетической компании Кулман Гхисинг.

Издание сообщает, что главных претендентов на пост премьер-министра – Сушилу Карки и Дургу Прасая – доставили в штаб-квартиру армии под охраной военных. Остальным представителям поколения Z, по данным источников в армии, вход в штаб-квартиру был запрещен.

После обсуждения встречи с начальником армии оба, как ожидается, встретятся с президентом Рам Чандрой Пауделом. Их доставят на вертолете в центральную часть страны, куда ранее во время беспорядков эвакуировали главу государства.

Протесты, начавшиеся в Непале ранее на этой неделе, связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами. Они активно выступили против запрета в стране ряда социальных сетей. Несмотря на то, что непальские власти сняли этот запрет, протесты приобрели политический характер.

Запрет некоторых социальных сетей, таких как X, YouTube и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. Это требование является частью более широкой политики властей регулировать соцсети; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.