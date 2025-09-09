Жена бывшего премьера Непала погибла при пожаре на фоне беспорядков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Жена Джалы Натха Кханала, который в 2011 году занимал пост премьер-министра Непала, погибла в результате поджога дома протестующими, сообщает во вторник портал Khabarhub.

По его данным, участники беспорядков заблокировали женщину и подожгли дом. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась.

В конце прошлой недели власти Непала запретили работу некоторых крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позднее правительство решило отменить запрет соцсетей, однако протесты не утихли.

В отставку подали премьер-министр и президент Непала.