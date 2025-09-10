Непальские военные предотвратили попытку массового побега из тюрьмы в Катманду

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Служащие вооруженных сил Непала задержали заключенных при попытке побега из тюрьмы Диллибазар в Катманду, сообщает в среду "Хабархаб".

"Военные оцепили тюрьму и прилегающие улицы, успешно предотвратили побег и восстановили контроль над учреждением", - передает телеканал.

Сообщается о "сотнях" пытавшихся сбежать арестантах.

Аналогичный инцидент произошел в непальском городе Латитпур 9 сентября. Там из тюрьмы совершили побег 1,5 тыс. заключенных. По оценкам канала, тюрьму покинули все содержавшиеся в ней осужденные.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер назвали это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.