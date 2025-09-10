Поиск

Непальские военные предотвратили попытку массового побега из тюрьмы в Катманду

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Служащие вооруженных сил Непала задержали заключенных при попытке побега из тюрьмы Диллибазар в Катманду, сообщает в среду "Хабархаб".

"Военные оцепили тюрьму и прилегающие улицы, успешно предотвратили побег и восстановили контроль над учреждением", - передает телеканал.

Сообщается о "сотнях" пытавшихся сбежать арестантах.

Аналогичный инцидент произошел в непальском городе Латитпур 9 сентября. Там из тюрьмы совершили побег 1,5 тыс. заключенных. По оценкам канала, тюрьму покинули все содержавшиеся в ней осужденные.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер назвали это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.

Непал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши
Беспорядки в Непале

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });