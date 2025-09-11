Взрывчатки при исследовании обломков БПЛА в Польше не обнаружено

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, при исследовании обломков беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши, следов взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила в четверг на пресс-конференции представитель Люблинской окружной прокуратуры Беата Сык-Янковская.

"Взрывчатых веществ не обнаружено", - сказала представитель прокуратуры, которую цитируют польские СМИ.

Она добавила, что расследование продолжается.

По последним данным МВД Польши, на территории страны обнаружены обломки 16 беспилотников.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".