МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер среды на территории Польши обнаружены обломки 16 беспилотных летательных аппаратов, заявили в польском министерстве внутренних дел и администрации.

"Были обнаружены обломки 16 беспилотников", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что "службы, подчиненные министерству внутренних дел и администрации, в первую очередь полиция, пограничная охрана и Государственная пожарная служба, ведут активную работу и находятся в состоянии постоянной готовности".

Ранее пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщала об обнаружении обломков ракеты "неизвестного происхождения" и фрагментов 12 БПЛА.

Перед этим оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".