В Катаре пройдет экстренный саммит для обсуждения удара Израиля по ХАМАС в Дохе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экстренный саммит с участием арабских и исламских стран пройдет 14 сентября в Катаре в связи с ударом Израиля по руководству движения ХАМАС в Дохе, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, главного переговорщика ХАМАС за рубежом.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны и Евросоюз.

Также "Аль-Арабийя" сообщила, что в четверг пройдут похороны погибших при ударе, в том числе сотрудника катарских служб безопасности.

Накануне премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сказал в интервью CNN, что эта акция Израиля покончила с возможностью освободить путем переговоров заложников, удерживаемых в секторе Газа.