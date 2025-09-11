Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил разочарование ударами Израиля в Катаре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил о своем разочаровании ударами в Катаре, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп сказал Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров ХАМАС в столице Катара Дохе было неразумным. Источники отметили, что американский президент был разгневан, узнав о нападении от американских военных, а не от Израиля.

Издание сообщает: Нетаньяху ответил, что у него было ограниченное время для нанесения ударов, и он воспользовался этой возможностью.

Один из собеседников газеты заявил, что Трамп все больше разочаровывается в Нетаньяху, чувствуя, что премьер-министр в одностороннем порядке предпринимает шаги, которые противоречат целям США на Ближнем Востоке.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, который считается главным переговорщиком ХАМАС за рубежом.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны, Евросоюз.