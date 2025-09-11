Лукашенко помиловал 14 иностранцев в день встречи с представителем Трампа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помиловать 14 иностранцев, осужденных за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

"По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Всего помилованы 14 иностранных граждан, из которых шесть - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.

Решение о помиловании было объявлено после переговоров Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом в Минске.

В этот же день президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в его страну благополучно прибыли 52 человека, ранее осужденных в Белоруссии, в том числе шесть граждан Литвы.