Поиск

Лукашенко согласился обсудить белорусских политзаключенных с представителем Трампа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и представитель президента США Джон Коул на встрече в Минске обсудили возможность освобождения ряда осужденных в Белоруссии граждан, передает "БелТА".

"Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников, или как там... Политзаключенных и еще чего-то... Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально", - сказал белорусский президент.

"Еще это важно почему - потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме", - добавил он.

"Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду (Трампу) интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - заявил президент Белоруссии.

"Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить - ИФ), большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко США Белоруссия Джон Коул Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Литву прибыли 52 освобожденных в Белоруссии заключенных

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

Орбан считает, что глава Еврокомиссии должна уйти с поста

Орбан считает, что глава Еврокомиссии должна уйти с поста

Глава МВД Польши назвал бессрочным закрытие границы с Белоруссией

Глава МВД Польши назвал бессрочным закрытие границы с Белоруссией

Взрывчатки при исследовании обломков БПЛА в Польше не обнаружено

Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Белоруссией и Россией

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Польша ограничила воздушное движение вдоль границ с Белоруссией и Украиной

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7136 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });