Лукашенко согласился обсудить белорусских политзаключенных с представителем Трампа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и представитель президента США Джон Коул на встрече в Минске обсудили возможность освобождения ряда осужденных в Белоруссии граждан, передает "БелТА".

"Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников, или как там... Политзаключенных и еще чего-то... Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально", - сказал белорусский президент.

"Еще это важно почему - потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме", - добавил он.

"Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду (Трампу) интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - заявил президент Белоруссии.

"Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить - ИФ), большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем", - сказал Лукашенко.