Президент США сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка после покушения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Консервативный активист Чарли Кирк скончался после покушения в Университете долины Юты в одноименном американском штате, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Замечательный и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами", - написал он в Truth Social.

Ранее стало известно, что в Кирка стреляли во время дебатов.

