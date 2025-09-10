В США стреляли в правого активиста Чарли Кирка

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Университете долины Юта в одноименном американском штате совершено покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает CNN.

По данным Fox News, Кирк госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили CNN в правоохранительных органах, подозреваемый в стрельбе пока не задержан.

Президент США Дональд Трам призвал молиться за Кирка.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли", — написал Трамп в Truth Social. "Отличный парень от начала до конца. Да благословит его Бог!" — добавил он.