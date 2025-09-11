Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация привлечет к ответственности всех причастных к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка.

"Моя администрация найдет каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране", - сказал президент США в своем видеообращении.

Он назвал Кирка "мучеником за правду и свободу", добавив, что его убийство - "мрачный момент для Америки".

По словам Трампа, американцам и СМИ необходимо "признать тот факт, что насилие и убийства являются трагическим последствием демонизации тех, с кем вы не согласны".

В свою очередь директор ФБР Кэш Патель сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Кирка освобожден. "Задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами", - написал Патель в соцсети X. Он добавил, что расследование продолжается.

Кирк был убит в среду в результате выстрела на мероприятии в Университете долины Юта. Официальные лица считают, что это было "целенаправленное нападение на одного человека".

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал убийство Кирка политическим. "Кто бы это ни сделал, мы найдем вас, мы будем судить вас и привлечем к ответственности по всей строгости закона", - заявил Кокс.