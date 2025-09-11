Армия Эстонии предложила ввести временную бесполетную зону на востоке страны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Силы обороны Эстонии предложили Департаменту транспорта страны установить временную бесполетную зоны в воздушном пространстве восточной части республики, чтобы более эффективно реагировать на нарушения воздушной границы, сообщил генеральный штаб Сил обороны.

"Бесполетная зона будет действовать в ближайшие недели с 8 вечера до 7 утра. В этот период в этом районе запрещена обычная деятельность гражданской авиации, в том числе использование любительских дронов. Район охватывает воздушное пространство с севера на юг: от восточного берега озера Педассааре - озера Выртсъярв до восточной границы Эстонии", - говорится в сообщении.

В бесполетной зоне Силы обороны в ближайшие недели планируют организовать более детальное воздушное наблюдение, провести учения и более гибко патрулировать воздушное пространство в этом районе.

При этом в сообщении отмечается, что "оценка угрозы со стороны Сил обороны не изменилась, непосредственной и непосредственной военной угрозы для Эстонии нет".