Польша ограничила воздушное движение вдоль границ с Белоруссией и Украиной

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной введены ограничения воздушного движения, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

В ночное время действует полный запрет на полеты, за исключением военной авиации. Также вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.

"Ограничение вводится в целях обеспечения государственной безопасности", - сообщает PANSA.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность. Заявлялось об обнаружении обломков 16 беспилотников и одной ракеты.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".