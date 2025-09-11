В Минске осудили действия Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии решительно осуждает действия Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства.

"Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что существенный ущерб от таких шагов потерпит и Евросоюз, страны которого сами себе усугубили и без того имеющиеся сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов.

"Это приведет к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС", - заявили в МИД.

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна с четверга закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией и Россией.

"С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей", - сказал Спрудс, которого цитируют латвийские СМИ.

Воздушное пространство будет закрыто на высоту до 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы республики.

Глава Минобороны Латвии пояснил: "Зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил после оценки рисков... События в среду в Польше - явное нарушение воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Хотя сейчас прямой угрозы Латвии нет, превентивные меры необходимы".

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщало, что в восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной введены ограничения воздушного движения.

"По запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября по 9 декабря 2025 года в восточной части Польши будут введены ограничения воздушного движения в зоне EP R129", - говорится в сообщении.

Согласно представленным PANSA графикам, зона EP R129 затрагивает границу с Белоруссией и Украиной по всей ее протяженности.

В ночное время действует полный запрет на полеты, за исключением военной авиации. Также вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.

"Ограничение вводится в целях обеспечения государственной безопасности", - сообщает PANSA.

Накануне глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией до дальнейшего уведомления.

"Это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025". Целью является обеспечение безопасности польской границы, которая также является границей Шенгенской зоны", - добавили в польском МВД.