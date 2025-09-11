США планируют выделить Армении $145 млн на проект "Дорога Трампа"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены выделить Армении помощь на $145 млн для реализации инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP), заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване

"В сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить Армении $145 млн. Это первый транш финансирования в рамках инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа", - сказал он.

"Средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности", - отметил Хенрехен.

Во встрече принимала участие и посол США в Армении Кристина Куинн.

Армения и Азербайджан 8 августа в Вашингтоне парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Оно содержит 17 статей.

Соглашением стороны признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, воздерживаются от применения силы, от вмешательства во внутренние дела, обязуются не размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы, могут заключать соглашения в сфере экономического сотрудничества, должны отозвать все межгосударственные иски.

Кроме того, в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США совместно с некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу в 42 км на юге Армении, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется регистрация в Армении компании, акции которой будут разделены между Арменией и США.