Поиск

США планируют выделить Армении $145 млн на проект "Дорога Трампа"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены выделить Армении помощь на $145 млн для реализации инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP), заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване

"В сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить Армении $145 млн. Это первый транш финансирования в рамках инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа", - сказал он.

"Средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности", - отметил Хенрехен.

Во встрече принимала участие и посол США в Армении Кристина Куинн.

Армения и Азербайджан 8 августа в Вашингтоне парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Оно содержит 17 статей.

Соглашением стороны признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, воздерживаются от применения силы, от вмешательства во внутренние дела, обязуются не размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы, могут заключать соглашения в сфере экономического сотрудничества, должны отозвать все межгосударственные иски.

Кроме того, в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США совместно с некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу в 42 км на юге Армении, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется регистрация в Армении компании, акции которой будут разделены между Арменией и США.

Азербайджан Армения Госдепартамент Дональд Трамп Никол Пашинян США Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Лукашенко наметил шаги по нормализации отношений с США

В Грузии задержаны бывший министр обороны Бурчуладзе и оппозиционер Хабеишвили

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });