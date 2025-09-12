Власти Молдавии не исключают строительства малой АЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии подготовило энергетическую стратегию до 2050 года, которая предусматривает двукратное снижение импорта электроэнергии и кратный рост местной генерации, сообщил глава министерства Дорин Джунгиету. Его цитирует Moldpres

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2050 году более 80% электроэнергии производилось на местном уровне из возобновляемых источников (в настоящее время около 30% - ИФ). (Стратегия предусматривает - ИФ) новые связи с Румынией и Евросоюзом, обменную мощность в 2 тыс. МВт и наличие запасов газа и электроэнергии", - сказал Джунгиету на презентации стратегии.

По словам министра, приоритетным направлением станет модернизация теплоэнергетической системы Кишинева и Бельц. Власти также предлагают поддержать наиболее уязвимых граждан компенсациями, развить инфраструктуру для электромобилей, запустить электрифицированные поезда и установить 100 тысяч "умных" счетчиков в домохозяйствах страны к 2027 году.

По данным издания mold-street.com, стоимость запланированных в стратегии мероприятий превышает 41 млрд евро, или более 1,5 млрд евро в год на период ее реализации. Основной объем инвестиций - 17,5 млрд - потребуется на переход от углеводородов к возобновляемым и альтернативным источникам энергии, а также на расширение и модернизацию системы транспортировки электроэнергии. Более 9 млрд евро планируется направить на реконструкцию и восстановление зданий и другие мероприятия по повышению энергоэффективности. Еще 8,5 млрд евро предусмотрено на увеличение мощности источников электроэнергии.

В целом стратегия предусматривает сокращение доли импорта энергоресурсов в структуре энергобаланса с 77% до 40% в 2050 году за счет снижения потребления углеводородов и полного отказа от угля к 2030 году.

Планируется, что к 2050 году мощность собственной генерации в Молдавии превысит 5 тыс. МВт, увеличившись в 2 раза по сравнению с имеющимися в настоящее время энергоисточниками (с учетом Молдавской ГРЭС в Приднестровье). Также предусмотрено увеличение мощности ветроэлектростанций в 12 раз, до 2,6 тыс. МВт.

При этом авторы стратегии не исключают строительства на территории Молдавии к 2050 году малого модульного реактора мощностью 300 МВт.