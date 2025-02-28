Поиск

Молдавия получит от Германии 33 млн евро на субсидирование энерготарифов для населения

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германия предоставит Молдавии грант в размере 33 млн евро, который будет использован для финансирования Фонда снижения энергетической уязвимости с целью прямой поддержки населения для преодоления последствий энергокризиса, сообщила посол Германии в Кишиневе Маргрет Юббер. Ее цитирует агентство Moldpres.

"Своим вкладом мы хотим обеспечить доступную энергию для уязвимых семей и домохозяйств, послав четкий сигнал о долгосрочной поддержке Германией народа Молдавии, - сказала Юббер.

Она напомнила, что в зимний сезон 2022-2023 годов Германия уже предоставляла Молдавии грант на субсидирование тарифов на энергоресурсы.

Грант на 2025 год предоставлен в ответ на прямую просьбу премьер-министра Молдавии Дорина Речана о поддержке к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Новый грант Германии дополняет пакет поддержки, недавно объявленный Евросоюзом, отмечает Moldpres.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 4 февраля сообщил, что власти страны используют на субсидирование тарифов на электроэнергию 186 млн евро из пакета помощи ЕС на 250 млн евро в рамках согласованной двухлетней стратегии энергетической независимости республики.

В конце января ЕС выделил 30 млн евро экстренной помощи для преодоления энергетического кризиса в связи с прекращением поставок российского газа. В том числе 20 млн евро было направлено на закупку газа для Приднестровья, 10 млн евро - на покупку электроэнергии для правобережья.

С 10 января в Молдавии в 1,7 раза выросли тарифы на электроэнергию. Рост связан с прекращением поставок электроэнергии от расположенной в Приднестровье МолдГРЭС из-за остановки поставок российского газа в регион.

Германия Евросоюз Молдавия Приднестровье Маргрет Юббер Дорин Речан Олаф Шольц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабель связи между Швецией и Латвией возобновил работу

Эксперты заявили об усилении Китаем монополии на рынке редкоземельных металлов

Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой

Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой

В Греции железнодорожное и авиасообщение нарушено из-за забастовки

Что случилось этой ночью: пятница, 28 февраля

Штаты продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Штаты продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Глава Минфина США заявил, что Киев одобрил соглашение по полезным ископаемым

Обострение палестино-израильского конфликта

В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе

В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе

КНДР запустила стратегическую крылатую ракету

Трамп считает, что украинский конфликт разрешится быстро или не разрешится вовсе

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе349 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });