Молдавия получит от Германии 33 млн евро на субсидирование энерготарифов для населения

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германия предоставит Молдавии грант в размере 33 млн евро, который будет использован для финансирования Фонда снижения энергетической уязвимости с целью прямой поддержки населения для преодоления последствий энергокризиса, сообщила посол Германии в Кишиневе Маргрет Юббер. Ее цитирует агентство Moldpres.

"Своим вкладом мы хотим обеспечить доступную энергию для уязвимых семей и домохозяйств, послав четкий сигнал о долгосрочной поддержке Германией народа Молдавии, - сказала Юббер.

Она напомнила, что в зимний сезон 2022-2023 годов Германия уже предоставляла Молдавии грант на субсидирование тарифов на энергоресурсы.

Грант на 2025 год предоставлен в ответ на прямую просьбу премьер-министра Молдавии Дорина Речана о поддержке к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Новый грант Германии дополняет пакет поддержки, недавно объявленный Евросоюзом, отмечает Moldpres.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 4 февраля сообщил, что власти страны используют на субсидирование тарифов на электроэнергию 186 млн евро из пакета помощи ЕС на 250 млн евро в рамках согласованной двухлетней стратегии энергетической независимости республики.

В конце января ЕС выделил 30 млн евро экстренной помощи для преодоления энергетического кризиса в связи с прекращением поставок российского газа. В том числе 20 млн евро было направлено на закупку газа для Приднестровья, 10 млн евро - на покупку электроэнергии для правобережья.

С 10 января в Молдавии в 1,7 раза выросли тарифы на электроэнергию. Рост связан с прекращением поставок электроэнергии от расположенной в Приднестровье МолдГРЭС из-за остановки поставок российского газа в регион.