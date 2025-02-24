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Евросоюз намерен интегрировать энергорынки Молдавии и Украины к 2027 году

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует полностью интегрировать энергетические системы Украины и Молдавии в энергетический рынок ЕС, сообщила Еврокомиссия.

"Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для защиты ее энергетической системы и обеспечения ее полной интеграции в европейский энергетический рынок. Этот пакет позволит полностью соединить рынок электроэнергии Украины с рынком ЕС к началу 2027 года вместе с Молдавией", - говорится в пресс-релизе.

Объединение энергосистем позволит также продолжить интеграцию Украины в газовый сектор ЕС, при условии, что Украина значительно ускорит необходимые рыночные реформы.

В рамках сопутствующего пакета мер ЕК будет помогать Украине в финансировании закупок газа. Кроме того, пакет ускорит инвестиции в возобновляемую энергетику, увеличив генерирующие мощности Украины на четверть, или на 1,5 ГВт.

"Эти новые меры будут основываться на поддержке ЕС на сумму более 2 млрд евро, предоставленной в течение последних трех лет для повышения устойчивости энергетической системы Украины", - прокомментировало Минэнерго Молдавии.

Молдавия с начала 2025 года весь объем импортируемой электроэнергии закупает в Румынии после прекращения поставок российского газа в Приднестровье, где расположена МолдГРЭС, которая в прошлом году обеспечивала 80% потребностей правобережья в электроэнергии.

На прошлой неделе Европарламент и государства ЕС согласовали новый план поддержки Молдавии стоимостью 1,9 млрд евро. Средства будут предоставлены в 2025-2027 годах для ускорения социально-экономических реформ в Молдавии. Основная сумма представляет собой долгосрочные льготные кредиты на 1,5 млрд, остальное - гранты.

Еврокомиссия Евросоюз Минэнерго Молдавия Украина
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