Молдавия ввела парк солнечных электростанций на 60 МВт

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Молдавские компании, летом победившие в тендере на строительство ВИЭ, ввели в эксплуатацию парк солнечных электростанций на 60 МВт, сообщило Минэнерго Молдавии.

"Все фотоэлектрические станции, разработанные инвесторами, победившими на первом аукционе на получение статуса крупного квалифицированного производителя, официально введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении ведомства.

В июне этого года Минэнерго определило ряд молдавских компаний (названия не уточняются), которые построят объекты ВИЭ-генерации на 165 МВт, в том числе солнечные электростанции на 60 МВт, ветровые - на 105 МВт.

Минэнерго также сообщило, что в августе правительство официально предоставило инвесторам статус квалифицированного крупного производителя, что позволило им заключить с госкомпанией Energocom гарантированные договоры купли-продажи электроэнергии сроком на 15 лет. Цены на электроэнергию от ВИЭ, определенные по итогам аукциона, являются одними из самых конкурентных в портфеле Energocom: 59,1 евро за 1 МВт.ч за солнечную энергию, 67,2 евро за 1 МВт.ч - за ветроэнергетику.

По оценке Минэнерго, после ввода в эксплуатацию солнечных установок их доля в годовом потреблении электроэнергии в Молдавии составит около 8,4%. Ожидается, что после первого года эксплуатации доля электроэнергии из возобновляемых источников в конечном потреблении достигнет 30%.

Частные инвестиции в создание ВИЭ на 165 МВт составляют около 190 млн евро.

По данным Минэнерго, на конец июля общая установленная мощность ВИЭ-генерации достигла 784,09 МВт, что на 204,7 МВт больше, чем на конец 2024 года.

В 2024 году ВИЭ-генерация Молдавии выработала 691 тыс. МВт.ч электроэнергии, что составило 16,7% годового потребления.