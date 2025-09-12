Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экс-главу Верховного суда Непала Сушилу Карки назначили главой временного правительства страны, сообщают в пятницу индийские СМИ.

Ожидается, что 73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые, по ее словам, должны состояться максимум через год.

Согласно изданию The Hindustan Times, она станет первой женщиной на посту главы правительства Непала.

Карки возглавляла Верховный суд с 2016 по 2017 год, до этого работала адвокатом. Она считается активным борцом с коррупцией.

Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку во время масштабных протестов.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер назвали это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты продолжились. По последним данным, в ходе беспорядков погиб 51 человек. Более 12,5 тыс. заключенных сбежали из тюрем.

К настоящему моменту ситуация в Непале нормализовалась. Возобновил работу международный аэропорт в Катманду.