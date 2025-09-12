Поиск

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство
Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экс-главу Верховного суда Непала Сушилу Карки назначили главой временного правительства страны, сообщают в пятницу индийские СМИ.

Ожидается, что 73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые, по ее словам, должны состояться максимум через год.

Согласно изданию The Hindustan Times, она станет первой женщиной на посту главы правительства Непала.

Карки возглавляла Верховный суд с 2016 по 2017 год, до этого работала адвокатом. Она считается активным борцом с коррупцией.

В миреСобытия в Непале: причины только внутренниеСобытия в Непале: причины только внутренниеЧитать подробнее

Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку во время масштабных протестов.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер назвали это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты продолжились. По последним данным, в ходе беспорядков погиб 51 человек. Более 12,5 тыс. заключенных сбежали из тюрем.

К настоящему моменту ситуация в Непале нормализовалась. Возобновил работу международный аэропорт в Катманду.

Беспорядки в Непале

9
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Хроника 08 – 12 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
Непал Сушила Карки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });