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Россияне в 2024 г. подали 606 тыс. заявлений на шенгенские визы, доля отказов - 7,5%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а получили 541,8 тыс., доля отказов снизилась по сравнению с 2023 годом и составила 7,5%, следует из статистики Еврокомиссии.

По сравнению с 2023 годом число поданных заявлений на визы выросло на 16,5%, а выданных виз - на 20,7%. Доля отказов снизилась почти на 3% - с 10,6% в 2023 году до 7,5% в 2024. Из числа оформленных виз почти 224 тыс. или 41% составили многократные. В 2023 году доля многократных виз составляла 49%.

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Всего в 2024 году во всем мире было подано 11,7 млн заявлений на оформление шенгенских виз. В первую пятерку заявителей вошли Китай, Турция, Индия, Марокко и Россия. Доля отказов в среднем для всех стран составила 14,8%. Она почти вдвое выше, чем показатель России - 7,5%.

Среди оформленных в 2024 году 9,7 млн шенгенских виз больше всего выдала Франция - 2,5 млн. На втором месте Испания - 1,3 млн, на третьем Германия - почти 1,3 млн. Также в первой пятерке - Италия (почти 1,1 млн) и Греция (609 тыс.).

В 2019 году граждане России подали более 4,1 млн заявлений на оформление шенгенских виз. Россия занимала первое место в мире по этому показателю. Доля отказов составила 1,5%, в 2024 году она была в пять раз выше.

Еврокомиссия Франция Испания Италия Германия Турция
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