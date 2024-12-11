Правительство Латвии обсудит ТЭО проекта соединения Риги с Rail Baltica через год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Латвии концептуально поддержало первый этап реализации проекта Rail Baltica и решило, что до ноября 2025 года необходимо провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой, сообщило Министерство сообщения страны. Об этом сообщает сайт ведомства.

Правительство повторно одобрило создание трансграничного сообщения от границы с Литвой до границы с Эстонией и определилось с другими мероприятиями первого этапа проекта.

До 1 ноября 2025 года Минсообщения совместно с Минфином и Минэкономики должно представить правительству оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: до центрального железнодорожного вокзала либо до Рижского аэропорта.

Эти три министерства до июля 2025 года должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования, а также им необходимо продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.

Приоритетными задачами на первой стадии проекта станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до Эстонии "последовательно и в соответствии с этапами привлечения финансирования" и завершение строительных работ на пассажирских станциях в Рижском аэропорту и в южной части Рижского железнодорожного вокзала "в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре".

Правительство 10 декабря не стало обсуждать подготовленный Минсообщения доклад, при этом поручив ему до 1 марта 2025 года представить конкретный график строительства, структуру управления проектом, а также конкретный график денежного потока. Кроме того, Минсообщения с RB Rail и EDzL (национальный исполнитель проекта Rail Baltica в Латвии) должны продолжить работу над сокращением общих расходов.

"Впервые правительство приняло четкий план следующих шагов проекта Rail Baltica, без завесы секретности. Мы сократили расходы первого раунда на 4 млрд евро и видим возможность сократить расходы еще на 400 млн евро. Решение не отказываться от Рижского сообщения важно, поскольку в противном случае проект потерял бы экономический смысл. Следующие многолетние переговоры по бюджету Европейского союза будут решающими, и Латвии придется сделать все возможное, чтобы получить как можно больше финансирования", - прокомментировал министр сообщения Каспарс Бришкенс.

"Пока не ясен план финансирования и то, как заполнить недостающие звенья, мы должны придерживаться прежней пропорции финансирования, при которой 85% финансирует Евросоюз, а 15% составляет софинансирование государства", - сказала на заседании премьер-министр Эвика Силиня.

28 ноября 2024 года на заседании правительства Латвии по проекту Rail Baltica было решено максимально сократить все расходы. Также достигнута предварительная договоренность о том, что приоритетом должно стать строительство трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией в обход Риги. При этом с юга на север будет проложена одноколейная трасса.