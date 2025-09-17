Поиск

Филиппины отменили запрет импорта птицеводческой продукции из России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Филиппины отменили запрет на импорт птицеводческой продукции из России, действовавший с 2021 года, сообщает Национальный союз птицеводов со ссылкой на документы Министерства сельского хозяйства Филиппин.

Ведомство официально признало систему регионализации России по высокопатогенному гриппу птиц (HPAI), следствием чего стало снятие запрета. В меморандуме министерства отмечено, что Россия продемонстрировала достаточный уровень ветеринарного надзора и контроля за HPAI, что позволяет минимизировать риски, отмечается в сообщении.

Россия сохранила аккредитацию на поставки на Филиппины мяса птицы (курица, утка, индейка).

Как сообщал ранее "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, рынок Филиппин интересен российским экспортерам мяса прежде всего тем, что это страна с быстрорастущим населением. "Уже в этом году оно может достичь 120 млн человек. И это очень молодое население. В целом доходы среднего филиппинца невысоки, но экономика страны - одна из самых быстрорастущих в Азии: за последние четыре года рост ВВП составлял 5-7% в год", - объяснял он.

Филиппины он назвал крупным импортером птицы и свинины. В частности, в 2024 году импорт мяса птицы достиг почти 360 тысяч тонн. В этом ожидается продолжение роста.

