Ведущие производители мяса птицы РФ готовы возобновить поставки на Филиппины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ведущие производители мяса птицы РФ готовы возобновить поставки своей продукции на рынок Филиппин, сообщает центр "Агроэкспорт" по итогам круглого стола, который прошел в Маниле в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров.

Так, ГАП "Ресурс" уже отгружал мясо птицы на Филиппины. "Из-за ограничений в 2021 году мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный", - заявила руководитель торгпредставительства "Азия" ГАП "Ресурс" Александра Горбачева, процитированная в пресс-релизе.

По ее словам, филиппинцы сейчас активно потребляют мясо птицы: оно замещает свинину, в связи с чем наблюдается большой спрос на курятину.

О планах поставок мяса птицы на рынок Филиппин заявил и представитель группы "Черкизово".

Директор Consistent Frozen Solutions (один из ведущих дистрибьюторов мясной продукции Филиппин) Херши Энг заявил, что в настоящее время в стране не удовлетворен спрос на мясо птицы, а также на свинину. При этом он уточнил, что среди основных факторов, которые учитываются при принятии решения о закупках, являются цена, качество, регулярность поставок и зарекомендовавший себя бренд. "Филиппины - это страна, которая крайне чувствительна к брендам. Если хотите попасть на филиппинский рынок, вы должны обеспечить длительные, регулярные и непрерывные поставки, а также неизменное качество", - подчеркнул Энг.

Сеть мясных магазинов Mother & Daughter Meat Shop рассматривает возможность поставок из РФ мяса, которое будет реализовываться как в рознице, так и оптовым клиентам. Кроме того, по словам директора по развитию бизнеса Джозефа Бальдонадо, в ближайшие несколько лет компания намерена выйти в новые сегменты и наладить импорт риса, пшеницы и кукурузы.

Президент ассоциации производителей кормов Филиппин Эдвин Мапанао назвал куриное мясо в числе перспективных продуктов для поставок на филиппинский рынок.

По данным компании "Технологии доверия - Консультирование", за последнее время в структуре потребления мяса на Филиппинах произошли изменения: доля свинины сократилась с 70% до 50% за счет замещения ее мясом птицы и говядиной.

Как отметил на круглом столе руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов, потребительский спрос на Филиппинах разнообразен, но "у большого количества потребителей предпочтения склоняются к традиционной, насыщенной еде". Это потенциально позволяет российским поставщикам экспортировать широкий спектр продукции, отметил он.

Деловая миссия российских экспортеров продукции АПК на Филиппины организована Минсельхозом РФ, центром "Агроэкспорт" при поддержке департамента сельского хозяйства и департамента торговли и промышленности Филиппин.