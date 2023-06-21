Филиппины предложили РФ создавать СП по переработке сельхозпродукции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Филиппины предлагают РФ не только взаимовыгодную торговлю продукцией АПК, но и создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщается в пресс-релизе центра "Агроэкспорт" по итогам пленарной сессии, которая состоялась в Маниле в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК.

Миссия организована Минсельхозом и центром "Агроэкспорт".

"У нас свыше 700 заводов, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Если Россия будет поставлять сырье, мы могли бы договориться о создании взаимовыгодного партнерства по поставкам на рынки уже готовых товаров", - заявила директор бюро экспортного маркетинга департамента промышленности и торговли Филиппин Бьянка Перл Сыкимте, процитированная в сообщении. Она отметила, что республика входит в топ-15 наиболее привлекательных для инвестиций стран.

По словам замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, товарооборот продукции АПК между РФ и Филиппинами в 2022 году вырос на 14% (как сообщалось ранее, он составил $72,2 млн - ИФ). Однако, отметил Левин, потенциал взаимной торговли существенно выше.

Как заявил руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов, РФ может стать крупным поставщиком аграрной продукции на филиппинский рынок, в частности, мяса и зерна. Так, с 2018 по 2022 годы Филиппины увеличили ввоз мяса в три раза, до $2,4 млрд. Почти половину импорта составляет свинина - 44%, затем следует говядина - 29%, на третьем месте мясо птицы - 22%. "Для реализации имеющегося потенциала необходимо снять ограничения на поставки российской мясной продукции на Филиппины", - сказал Краснов.

Руководитель центра напомнил, что в 2018-2020 годах РФ активно поставляла на Филиппины зерновые культуры. "С учетом роста импорта Филиппинами зерновых на 60% в физическом объеме за последние 5 лет, а также рекордного урожая в России в прошлом году российские экспортеры пшеницы имеют все возможности активизировать свои поставки", - считает он.

Хорошие перспективы имеют и поставки зернобобовых. В общей сложности Филиппины за 2018-2022 годы увеличили их импорт на 57% в натуральном выражении. Основу составляют фасоль (53% от общего объема) и горох (44%). РФ за последние годы существенно нарастила производство гороха.

В целом в прошлом году Филиппины импортировали продукции АПК почти на $21 млрд. На долю пшеницы пришлось 12% поставок, соевого шрота - 9,2%, пальмового масла - 6,3%, риса - 6,1%, свинины - 4,9%, сухого молока - 3,4%, говядины - 3,2%, мороженой рыбы - 2,6%.