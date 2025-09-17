Поиск

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия утвердила пакет предложений по санкциям против движения ХАМАС, экстремистски настроенных министров израильского правительства и поселенцев, прибегающих к насилию в отношении палестинцев, заявила на пресс-конференции высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Операция Израиля в городе Газа является новым этапом эскалации конфликта, и это только усугубляет гуманитарный кризис. Сегодня я представила сильный комплекс санкционных мер, которые касаются террористов ХАМАС, министров - экстремистов израильского правительства и радикальных израильских поселенцев, а также организаций, способствующих их безнаказанности на Западном берегу Иордана", - сказала она.

Пакет предлагаемых санкций включает в себя четыре законопроекта с девятью предложениями о включении в санкционные списки израильских министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также расширенный пакет для внесения в списки 10 членов политбюро ХАМАС, основанный на новых критериях в соответствии с режимом санкций против этого движения.

В коммюнике ЕК отмечается, что теперь Совет ЕС должен единогласно одобрить это решение.

Газа Кая Каллас Совет ЕС ХАМАС Израиль Еврокомиссия
