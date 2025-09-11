Поиск

В ЕК объяснили заявление Урсулы фон дер Ляйен о приостановке финпомощи Израилю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Обещание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о паузе в поддержке Израиля Евросоюзом из-за положения в секторе Газа должно затронуть проекты в рамках действующего долгосрочного бюджета ЕС, заявил представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Наша финансовая поддержка Израиля покрывается через "Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества" - NDICI, являющийся частью текущего долгосрочного финансового плана. Мы обращаем внимание на различные существующие проекты. Мы стремимся выделить виды деятельности, которые подпадают под эти проекты сотрудничества и под региональные фонды", - сказал Мерсье в четверг на брифинге в Брюсселе.

Пресс-секретарей Еврокомиссии просили разъяснить слова главы ЕК из доклада 10 сентября в Европарламенте о состоянии Евросоюза, в котором она заявила, что ЕС приостановит двустороннюю поддержку Израиля, и пообещала прекратить все выплаты по соответствующим проектам без ущерба для работы с израильским гражданским обществом и мемориалом Холокоста "Яд Вашем". Журналисты указали на неконкретность этого заявления и просили подробностей, отметив, что это прозвучало как попытка задобрить евродепутатов.

Другой официальный представитель ЕК Олоф Жилл добавил, что заявление фон дер Ляйен подразумевало торговые аспекты соглашения об ассоциации ЕС-Израиль.

"Сейчас я не могу сообщить вам больше деталей. Процедура известна: комиссия выдвинет предложение, а Совет ЕС должен проголосовать по нему квалифицированным большинством", - сказал Жилл.

Он предложил набраться терпения, пока ситуация с предложением ЕК станет более конкретной.

