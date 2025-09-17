ЕК предложила приостановить преференциальный режим в торговле с Израилем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение о приостановке действия некоторых торговых положений соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем.

"Предлагаемая приостановка касается таможенных преференций, предоставляемых Израилю, включая свободное перемещение товаров, право на создание и предоставление услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность. На практике это означает, что импорт из Израиля в ЕС потеряет преференциальный доступ на рынок Евросоюза и что эти товары будут облагаться пошлинами на уровне, применяемом к любой другой третьей стране, с которой у ЕС нет соглашения о свободной торговле", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по торговле Марош Шефчович.

Он пояснил, что предложение ЕК основано на статьях 2 и 79 европейско-средиземноморского соглашения по части, касающейся Израиля, которые определяют уважение прав человека и демократических принципов как важнейшие элементы партнерства сторон.

"Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг. Однако мы считаем его уместным и соразмерным, учитывая продолжающийся гуманитарный кризис в секторе Газа", - сказал еврокомиссар.

Теперь Совет ЕС должен принять это решение квалифицированным большинством голосов.

В коммюнике ЕК сообщается, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля, на долю которого в 2024 году пришлось 32% от общего объема торговли Израиля с другими странами мира. Израиль занимает 31-е место в списке торговых партнеров ЕС. Общий объем торговли товарами между ЕС и Израилем в 2024 году составил 42,6 млрд евро.

Импорт ЕС из Израиля, по данным Еврокомиссии, составил 15,9 млрд евро, в основном это машины и транспортное оборудование (7 млрд евро, 43,9%), химическая продукция (2,9 млрд евро, 18%) и другие промышленные товары (1,9 млрд евро, 12,1%).