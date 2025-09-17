Поиск

ЕК предложила приостановить преференциальный режим в торговле с Израилем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение о приостановке действия некоторых торговых положений соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем.

"Предлагаемая приостановка касается таможенных преференций, предоставляемых Израилю, включая свободное перемещение товаров, право на создание и предоставление услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность. На практике это означает, что импорт из Израиля в ЕС потеряет преференциальный доступ на рынок Евросоюза и что эти товары будут облагаться пошлинами на уровне, применяемом к любой другой третьей стране, с которой у ЕС нет соглашения о свободной торговле", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по торговле Марош Шефчович.

Он пояснил, что предложение ЕК основано на статьях 2 и 79 европейско-средиземноморского соглашения по части, касающейся Израиля, которые определяют уважение прав человека и демократических принципов как важнейшие элементы партнерства сторон.

"Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг. Однако мы считаем его уместным и соразмерным, учитывая продолжающийся гуманитарный кризис в секторе Газа", - сказал еврокомиссар.

Теперь Совет ЕС должен принять это решение квалифицированным большинством голосов.

В коммюнике ЕК сообщается, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля, на долю которого в 2024 году пришлось 32% от общего объема торговли Израиля с другими странами мира. Израиль занимает 31-е место в списке торговых партнеров ЕС. Общий объем торговли товарами между ЕС и Израилем в 2024 году составил 42,6 млрд евро.

Импорт ЕС из Израиля, по данным Еврокомиссии, составил 15,9 млрд евро, в основном это машины и транспортное оборудование (7 млрд евро, 43,9%), химическая продукция (2,9 млрд евро, 18%) и другие промышленные товары (1,9 млрд евро, 12,1%).

Газа Евросоюз Израиль Совет ЕС Еврокомиссия Марош Шефчович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });