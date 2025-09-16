Поиск

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Кая Каллас
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Euronews подтвердила планы Еврокомиссии (ЕК) приостановить торговые положения соглашения об ассоциации с Израилем в ответ на военные действия в секторе Газа и израильскую политику на Западном берегу реки Иордан.

По словам Каллас, речь может идти об отмене преференциального режима для ряда импортируемых в ЕС израильских товаров.

По данным Euronews, на льготный режим приходится 37% поставляемой в Евросоюз израильской продукции (в стоимостном выражении).

Для утверждения этого решения на уровне государств-членов ЕС потребуется квалифицированное большинство голосов.

В связи с этим телеканал напоминает об объявленном председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе плане европейских мер в отношении торговли Израиля с ЕС. Как ожидается, ЕК обнародует предложение по мерам 17 сентября.

