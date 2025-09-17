Поиск

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минюст Греции приостановил процедуру экстрадиции беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, причины не уточняются, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии.

Греческие власти проинформировали молдавскую сторону о своем решении через каналы Интерпола, не указав при этом причины приостановки процедуры экстрадиции, говорится в сообщении.

Генпрокуратура Молдавии подчеркнула, что "все необходимые действия, предусмотренные международными договорами, для доставки Плахотнюка в страну были выполнены". Его доставка в Молдавию была запланирована на 25 сентября. В республике он должен был предстать перед судом по обвинению в совершении ряда преступлений.

"Генеральная прокуратура продолжит внимательно следить за развитием ситуации и информировать общественность по мере поступления новых данных", - отмечается в сообщении.

Плахотнюк был задержан в Греции в конце июля. Запрос об экстрадиции был одобрен судом Греции в августе. Начальник генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил, что Плахотнюк будет доставлен в Молдавию до 25 сентября.

В выходные Плахотнюк вновь написал на своей странице в соцсети, что готовится вернуться в Молдавию. В среду последние публикации Плахотнюка из греческой тюрьмы исчезли с его новой страницы в соцсети.

Плахотнюк покинул территорию Молдавии в июне 2019 года после того, как возглавляемая им Демократическая партия была отстранена от власти коалицией, сформированной блоком ACUM и Партией социалистов. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 года МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей. Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.

