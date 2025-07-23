На вилле молдавского олигарха Плахотнюка в Греции нашли 17 поддельных паспортов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Поддельные документы, а также деньги и ценности обнаружены в ходе обысков на вилле в Греции, где жили задержанные накануне беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и его соратник Константин Цуцу, сообщило Главное управление полиции Афин.

"В ходе последующего обыска в доме, где они проживали, были обнаружены и изъяты: 155 тыс. евро; 17 поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран; устройства хранения данных (USB, SSD) со специальным программным обеспечением безопасности; множество мобильных телефонов и компьютеров; четыре пары часов люксовых брендов; личный автомобиль", - сообщила полиция Афин, пресс-релиз которой опубликовали в среду молдавские СМИ.

59-летний Плахотнюк и его 38-летний соратник, молдавский экс-депутат и кикбоксер Цуцу были задержаны накануне греческой полицией в аэропорту Афин в момент посадки на рейс в Дубай. По данным СМИ, они находились кофейне, расположенной в транзитной зоне аэропорта. Вместе с ними летела "Мисс Молдовы - 2019" Елизавета Кузнецова.

Задержание Плахотнюка и Цуцу было произведено в рамках исполнения "красных уведомлений" Интерпола, выданных властями Молдавии и России. В ходе проверки их данных было установлено, что они использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, якобы выданные властями Болгарии, Румынии и России.

"Первый задержанный разыскивается молдавскими властями в руководстве преступной организацией (2009-2019 годы) с целью подрыва банковской системы Молдовы и хищения более 190 миллионов евро из коммерческих банков через сеть оффшорных компаний. Кроме того, в период 2014-2020 годов он, как утверждается, отмывал доходы незаконного происхождения, переводя крупные суммы денег из государственного органа в частную компанию через сеть подставных компаний, созданных исключительно для этой цели. Что касается 38-летнего мужчины, то выяснилось, что российские власти обвиняют его в участии с июня 2012 года в преступной организации, которая занималась крупномасштабным международным оборотом наркотиков, перевозя партии наркотиков по межгосударственным маршрутам", - говорится в сообщении греческой полиции.

Журналисты издания RISE Moldova выяснили с помощью отчетов греческой полиции, что вилла, на которой проживали Плахотнюк и Цуцу, расположена в пригороде греческой столицы - Сарониде, в престижном районе на побережье Эгейского моря. Недвижимость площадью более 1,2 тыс. кв. метров принадлежит гражданину Греции, была куплена в 2008 году за 250 тыс. евро.

Предполагается, что Плахотнюк арендовал эту виллу и проживал на ней с Цуцу. По данным греческой полиции, Цуцу большую часть дня оставался дома, чтобы минимизировать риск обнаружения. При малейшем подозрении на слежку они меняли страну проживания.

Плахотнюк покинул Молдавию в июне 2019 года после того, как возглавляемая им Демократическая партия была отстранена от власти коалицией, сформированной блоком ACUM и Партией социалистов. В течение этого времени его имя систематически появлялось в публичном пространстве, но местонахождение молдавские правоохранительные органы точно сообщить не могли. Некоторое время Плахотнюк жил в США, однако в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, он переехал на Северный Кипр.

Прокуратура Молдавии возбудила против предпринимателя уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы республики. Кроме того, в июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже крупных денежных средств из молдавских банков в 2014 году. По данным молдавского надзорного ведомства, Плахотнюк через компании, которые контролировал молдавский предприниматель Илан Шор, получил $39 млн и 3,5 млн евро.

В России Плахотнюк и Цуцу проходят по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка решением от 29 июля 2019 года по обвинению в организации преступного сообщества. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера ДПМ подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката.

В феврале 2025 года Плахотнюк был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Минюст Молдавии инициировал процедуру экстрадиции Плахотнюка после получения от Интерпола сообщения о его задержании в Греции.