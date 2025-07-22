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В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка
Владимир Плахотнюк
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Греции задержали беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, сообщила во вторник пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдавии.

"По официальным каналам мы получили от Интерпола в Афинах информацию о задержании в Греции двух граждан Молдавии. Один из них - Владимир Плахотнюк", - говорится в сообщении полиции.

Молдавская полиция пока не предоставила других подробностей.

Прокуратура Молдавии возбудила против Плахотнюка уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы республики.

В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал его партнер Илан Шор, получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Его имущество во Франции и Швейцарии было арестовано по решению судов этих стран.

В феврале 2025 года Плахотнюк был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Плахотнюк уехал из Молдавии 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демократической партии (ДПМ) о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя партии, а затем прислал сообщение о сложении депутатского мандата.

Некоторое время Плахотнюк жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, он переехал на Северный Кипр. Власти Турции не отвечали на запрос Молдавии о местонахождении олигарха и возможной экстрадиции.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 году МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля 2019 года Следственный департамент министерства внутренних дел России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера ДПМ подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.

Владимир Плахотнюк Молдавия Греция
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