Минюст Греции удовлетворил запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Греции удовлетворило запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка, задержанного в аэропорту Афин 22 июля, сообщил журналистам в пятницу его адвокат Лучиан Рогак.

"Министерство юстиции Греции одобрило решение суда об экстрадиции Плахотнюка. Теперь власти Молдавии должна организовать его доставку в Кишинев", - сказал Рогак.

В четверг вечером представитель полиции Молдавии заявил, что молдавская сторона пока не получила согласия греческих властей на экстрадицию Плахотнюка.

"До сегодняшнего дня мы не получили согласие со стороны греческих властей. Министерство юстиции Греции - это учреждение, которое ставит окончательную точку. В тот момент, когда мы получим это подтверждение, у нас будет 30 дней для обеспечения экстрадиции", - объяснил генерал полиции Виорел Чернэуцану.

Он сообщил, что, несмотря на отсутствие согласия, полиция уже начала процедуру определения маршрутов транспортировки, направив запросы нескольким компаниям: экстрадиция осуществляется прямым рейсом и при строгих мерах безопасности, под конвоем.

"Мы направили запросы компаниям, но пока не получили ответа. Нужны гарантии и специальные места в самолете. Мы не можем рисковать, чтобы нас обвинили в бесчеловечном обращении", - сказал Чернэуцану.

По его словам, после доставки в Молдавию Плахотнюк будет помещен в пенитенциарное учреждение №13, потом прокуроры примут решение о последующих шагах.

Прокуратура возбудила против Плахотнюка уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы республики. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому олигарха обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал молдавский предприниматель Илан Шор, получил $39 млн и 3,5 млн евро. Его имущество во Франции и Швейцарии было арестовано по решению судов этих стран.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 году МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В начале февраля 2025 года Плахотнюк был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Он был задержан в Греции 22 июля.