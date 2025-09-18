Во Франции из-за забастовки ограничена работа общественного транспорта

Согласно опросу, большинство французов поддерживают эту акцию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В ряде городов Франции из-за забастовки работа общественного транспорта осуществляется с перебоями, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

В частности, ограничена работа трамваев и автобусов в Лионе, Бордо и Нанте.

В Париже и столичном регионе также наблюдаются проблемы с движением поездов в метро и на пригородных направлениях.

В МВД Франции ранее сообщали, что задействуют 80 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время забастовки и приуроченных к ней акций протеста.

Между тем, опрос BFM TV показал, что 56% французов поддерживают забастовку. Еще 25% выступают против, 18% заявили, что им все равно. Остальные респонденты воздержались от оценки.

Профсоюзы призвали французов выйти на улицы в четверг, чтобы выразить недовольство бюджетными мерами, представленными Франсуа Байру, который до недавних пор занимал пост премьера. Ранее в сентябре Байру вынесли вотум недоверия, на посту премьера его сменил экс-министр обороны Себастьен Лекорню.