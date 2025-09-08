Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Фото: Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции проголосовало против доверия премьер-министру страны Франсуа Байру, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

"Премьер-министр должен подать президенту прошение об отставке", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

За недоверие было отдано 364 голоса. В поддержку главы правительства проголосовали 194 депутата. Такой вотум решается простым большинством.

Байру, по чьей инициативе состоялся этот вотум, до голосования выступил с речью, в которой оправдывал проводимые им меры жесткой экономии с целью сокращения хронического дефицита бюджета. "Это, с согласия президента республики, испытание истиной, я его желал", - с таких слов он начал свою речь перед депутатами.

Часть парламентской оппозиции прерывала его выступление громкими неодобрительными криками.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.

Байру занимал пост премьер-министра около 9 месяцев.