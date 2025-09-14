Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Электорат Макрона сильно разочарован в президенте Франции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новый глава правительства Франции Себастьен Лекорню начал свою премьерскую карьеру с наихудшим стартовым рейтингом среди предшественников со времени президентских выборов 2022 года, свидетельствует опрос компании Ipsos/BVA по заказу La Tribune Dimanche.

Набрав всего 16% положительных отзывов против 40% отрицательных, премьер-министр при назначении отстает от непосредственного предшественника Франсуа Байру (20%), а также от всех предыдущих глав правительств при втором мандате президента Эммануэля Макрона - Габриэля Атталя (37%), Мишеля Барнье (34%) и Элизабет Борн (27%).

Помимо этого, 60% опрошенных считает, что Лекорню не сумеет добиться компромисса по бюджету 2026 года с оппозиционными партиями.

Национальное собрание Франции вынесло 8 сентября вотум недоверия премьер-министру Байру, который выступал за меры жесткой экономии с целью сокращения хронического дефицита бюджета. Байру 10 сентября передал полномочия Лекорню.

Опрос исследовательской компании Ipsos/BVA показал также резкое падение рейтинга Макрона в его собственном электорате, подчеркивает La Tribune Dimanche.

Макрону досталось самое низкое число положительных отзывов со времени его избрания на первый срок в 2017 году - всего лишь 17%. При этом он потерял 18 пунктов в собственном электорате.

Среди лиц, которых опрошенные французы пожелали бы видеть своим президентом, лидирует председатель крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла (35%), опережая главу его же парламентской фракции и бывшего кандидата в президенты Марин Ле Пен (32%). За ними следуют министр внутренних дел Брюно Ретайо (27%), и бывший премьер-министр Эдуар Филипп (25%).

Первому из лагеря левых сил социалисту Рафаэлю Глюксманну досталось только пятое место с 18%.