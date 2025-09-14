Поиск

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Электорат Макрона сильно разочарован в президенте Франции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новый глава правительства Франции Себастьен Лекорню начал свою премьерскую карьеру с наихудшим стартовым рейтингом среди предшественников со времени президентских выборов 2022 года, свидетельствует опрос компании Ipsos/BVA по заказу La Tribune Dimanche.

Набрав всего 16% положительных отзывов против 40% отрицательных, премьер-министр при назначении отстает от непосредственного предшественника Франсуа Байру (20%), а также от всех предыдущих глав правительств при втором мандате президента Эммануэля Макрона - Габриэля Атталя (37%), Мишеля Барнье (34%) и Элизабет Борн (27%).

Помимо этого, 60% опрошенных считает, что Лекорню не сумеет добиться компромисса по бюджету 2026 года с оппозиционными партиями.

Национальное собрание Франции вынесло 8 сентября вотум недоверия премьер-министру Байру, который выступал за меры жесткой экономии с целью сокращения хронического дефицита бюджета. Байру 10 сентября передал полномочия Лекорню.

Опрос исследовательской компании Ipsos/BVA показал также резкое падение рейтинга Макрона в его собственном электорате, подчеркивает La Tribune Dimanche.

Макрону досталось самое низкое число положительных отзывов со времени его избрания на первый срок в 2017 году - всего лишь 17%. При этом он потерял 18 пунктов в собственном электорате.

Среди лиц, которых опрошенные французы пожелали бы видеть своим президентом, лидирует председатель крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла (35%), опережая главу его же парламентской фракции и бывшего кандидата в президенты Марин Ле Пен (32%). За ними следуют министр внутренних дел Брюно Ретайо (27%), и бывший премьер-министр Эдуар Филипп (25%).

Первому из лагеря левых сил социалисту Рафаэлю Глюксманну досталось только пятое место с 18%.

Франция Себастьян Лекорню Эммануль Макрон Франсуа Байру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

Прокуратура Турции распорядились задержать 48 человек по делу о коррупции

Что случилось этой ночью: суббота, 13 сентября

США призвали G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });