Израиль предупредил жителей юга Ливана об ударах по объектам "Хезболлы"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг обнародовала предупреждение в адрес жителей нескольких городов на юге Ливана в связи с ударами в ближайшее время по объектам движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel.

"В скором будущем ЦАХАЛ будет атаковать военную инфраструктуру террористической организации "Хезболла" на юге Ливана в ответ на ее попытки возобновить активность в этом районе" - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

ЦАХАЛ опубликовала карты объектов и строений, которые подвергнутся атакам, в городах Мейс аль-Джебель, Кфар-Тебнит и Диббин. "Для вашей безопасности вам надо немедленно покинуть эти строения и соседние постройки и отойти от них минимум на 500 м", - отметил Адраи.

The Times of Israel уточняет, что подобные предупреждения - редки с момента заключения перемирия между Израилем и "Хезболлой" в ноябре 2024 года.

Данное соглашение о перемирии предусматривает, что ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться. Однако палестинские бойцы в лагерях беженцев ранее сдавали оружие властям.