Поиск

Израиль предупредил жителей юга Ливана об ударах по объектам "Хезболлы"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг обнародовала предупреждение в адрес жителей нескольких городов на юге Ливана в связи с ударами в ближайшее время по объектам движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel.

"В скором будущем ЦАХАЛ будет атаковать военную инфраструктуру террористической организации "Хезболла" на юге Ливана в ответ на ее попытки возобновить активность в этом районе" - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

В миреВ ООН сообщили, что Израиль сбросил с дронов гранаты вблизи миротворцев в ЛиванеЧитать подробнее

ЦАХАЛ опубликовала карты объектов и строений, которые подвергнутся атакам, в городах Мейс аль-Джебель, Кфар-Тебнит и Диббин. "Для вашей безопасности вам надо немедленно покинуть эти строения и соседние постройки и отойти от них минимум на 500 м", - отметил Адраи.

The Times of Israel уточняет, что подобные предупреждения - редки с момента заключения перемирия между Израилем и "Хезболлой" в ноябре 2024 года.

Данное соглашение о перемирии предусматривает, что ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться. Однако палестинские бойцы в лагерях беженцев ранее сдавали оружие властям.

Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп надеется на хорошие новости по теме украинского урегулирования

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Трамп предпочитает санкциям пошлины для оказания давления на РФ

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });