Правительство Ливана намерено 31 августа представить план разоружения "Хезболлы"

Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Посол США в Турции Томас Баррак во вторник заявил, что ливанское правительство намерено 31 августа обнародовать план разоружения шиитского движения "Хезболла", сообщает LBCI.

"Мы говорим не о войне, а о том, чтобы убедить "Хезболлу" сложить оружие", - объяснил посол.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет процветания Ливана, однако ключевой предпосылкой такого будущего является отказ "Хезболлы" от вооружений. Он отметил, что после обнародования ливанского плана Израиль представит свое контрпредложение.

Он напомнил, что Израиль выражал готовность отвести войска из Ливана, если Бейрут предпримет шаги для обеспечения безопасности. "Мирное соглашение с Израилем - это путь к процветанию и стабильности", - сказал посол.

Баррак отметил, что государства Персидского залива заинтересованы в экономическом развитии южного Ливана.

Дипломат, занимающий также пост спецпосланника по Сирии, заявил, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа не желает враждебных отношений с Ливаном.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться: глава движения Наим Касем отмечал, что такое решение вызовет фатальные последствия для Ливана. Позднее он сообщил, что отдал распоряжение приостановить уличные протесты против этой инициативы властей с целью дать возможность для диалога с правительством.

Ранее портал Axios передавал, что администрация Трампа без особой огласки пытается добиться нормализации ситуации и в Сирии и в Ливане.

