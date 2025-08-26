В Израиле заявили, что ЦАХАЛ останется на сирийской стороне горы Хермон

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армии обороны Израиль (ЦАХАЛ) нужно сохранить военное присутствие на сирийской стороне горы Хермон, а также в установленных в регионе зонах безопасности с целью защитить Голанские высоты и север Израиля, сообщает The Times of Israel.

По словам Каца, ЦАХАЛ предпринимает такие меры, выучив "ключевой урок" в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Также он пообещал, что Израиль продолжит защищать общину друзов в Сирии.

The Times of Israel напоминает, что об этом стало известно на фоне сообщений о работе Израиля и США над соглашением о безопасности. В минувшее воскресенье посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Томас Баррак провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху о взаимоотношениях Израиля с Сирией и Ливаном.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа подтвердил, что Дамаск находится на продвинутой стадии переговоров с Израилем по соглашению по безопасности. По словам аш-Шараа, потенциальный договор будет основан на соглашении о разъединении сил 1974 года.

В понедельник телеканал LBCI со ссылкой на израильский источник передавал, что Израиль и Сирия добиваются прогресса на пути к заключению соглашения по безопасности, посредником в котором выступают США.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; президент Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Вместе с тем израильские военные заняли позиции в южной буферной зоне. Власти Израиля называли это временной мерой. Кроме того, израильская авиация наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.