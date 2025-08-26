Поиск

В Израиле заявили, что ЦАХАЛ останется на сирийской стороне горы Хермон

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армии обороны Израиль (ЦАХАЛ) нужно сохранить военное присутствие на сирийской стороне горы Хермон, а также в установленных в регионе зонах безопасности с целью защитить Голанские высоты и север Израиля, сообщает The Times of Israel.

По словам Каца, ЦАХАЛ предпринимает такие меры, выучив "ключевой урок" в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Также он пообещал, что Израиль продолжит защищать общину друзов в Сирии.

The Times of Israel напоминает, что об этом стало известно на фоне сообщений о работе Израиля и США над соглашением о безопасности. В минувшее воскресенье посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Томас Баррак провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху о взаимоотношениях Израиля с Сирией и Ливаном.

В миреИзраиль и Сирия все ближе к заключению соглашения по безопасностиЧитать подробнее

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа подтвердил, что Дамаск находится на продвинутой стадии переговоров с Израилем по соглашению по безопасности. По словам аш-Шараа, потенциальный договор будет основан на соглашении о разъединении сил 1974 года.

В понедельник телеканал LBCI со ссылкой на израильский источник передавал, что Израиль и Сирия добиваются прогресса на пути к заключению соглашения по безопасности, посредником в котором выступают США.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; президент Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Вместе с тем израильские военные заняли позиции в южной буферной зоне. Власти Израиля называли это временной мерой. Кроме того, израильская авиация наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.

Израиль Сирия ЦАХАЛ Хермон Исраэль Кац
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Что случилось этой ночью: вторник, 26 августа

Уолл-стрит завершила торги в минусе

Уолл-стрит завершила торги в минусе

Расследование Пентагоном вывода войск из Афганистана завершится не ранее следующего года

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7029 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });