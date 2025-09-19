Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Землетрясение на Камчатке, арест подозреваемых в подготовке теракта, Трамп блокирует поставку военной помощи Тайваню

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жители Петропавловска-Камчатского ощутили семибалльное землетрясение. На Камчатке и Курилах объявлялась угроза цунами.

- Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

- Подозреваемые в подготовке к теракту арестованы в Петербурге. Следствие подозревает их в сотрудничестве с разведкой Украины.

- Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине. По его мнению, такая просьба сейчас "была бы неприятна".

- Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню. Причиной указывается намерение заключить торговое соглашение с Си Цзинпином.

